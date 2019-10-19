Edremit Belediye Meclisi’nde ‘harami’ gerginliği

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit Belediyesi 2020 bütçesinin oylandığı, Ekim ayı 2'nci oturumunda bütçenin bir önceki döneme göre yüzde 50 artırıldığını ve artış nedenlerinin kendilerine tam olarak açıklanmadığını ileri süren AK Partili Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna’nın, “Bunlar meclis yönetmeye değil, haramilik yapmaya gelmişler” diye konuşması üzerine gergin anlar yaşandı. Balıkesir’in Edremit Belediyesi'nin 2020 bütçesinin oylandığı, Ekim ayı 2'nci oturumunda AK Partili Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna’nın sözlerinin ardından gerginlik yaşandı. Tuna'nın sözlerine Edremit Belediye Başkanı CHP’li Selman Hasan Arslan, sadece muhalefet yapmak için gereksiz konuşmalar yapıldığını söyleyerek, “Adam gibi bir eleştiri getirip, önerilerde bulunmalı. Engellemeye çalışıyorsunuz” dedi. Bunun üzerine Murat Tuna tekrardan söz alarak, “Bizim her şeyimiz adam gibi. Siz adam gibi meclisi yönetmiyorsunuz” dedi. Herkese söz verildiğini belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Biz adam gibi size söz veriyoruz. Bu söz car car car 5 saat olmaz” dedi. Toplantıya 10 dakika ara verilmesinin ardından Başkan Arslan ve Murta Tuna’nın tartışması devam etti. Arslan ve Tuna birbirlerini rezillik çıkarmakla suçlarlarken Tuna, “Bunlar meclis yönetmeye falan değil, haramilik yapmaya gelmişler. Haramilik yapmaya çalışıyor bunlar, haramilik yapmaya sayın başkan” demesi sinirleri gerdi.

Başkan Arslan, Tuna’nın hakaret ettiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Toplantıda aranın verilmesinin ardından taraflar sakinleşirken, bütçe CHP ve İyi Partili üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılacak konuşmaların 10 dakika ile sınırlandırılmasına karar verildi. Meclis toplantısının ardından açıklama yapan AK Partili Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, 2020 bütçesi hesaplarının alt üst edildiğini ileri sürüldüğünü belirterek, "254 milyon lira gibi anormal bir rakamla bütçe yaptılar. Bizim 2018 yılı bütçemiz 154 milyon iken bir yıl sonra bu bütçeyi 254 milyon TL’ye çıkardılar. Bütün daire müdürlükleri yüzde 50 artırım yaptı. Tartışmanın çıktığı nokta hukuk işleri müdürlüğünün hesapsız giderleri. Mahkemesi sonuçlanmayan, temyize gitmiş, sonuçları 1-2 yıl sonra belirlenecek mahkeme sonuçları için 9 milyon 600 bin lira gibi astronomik bir rakamı bütçeye koymuşlar. Biz hukuk müdürlüğüne, ‘Bu rakamların nereye harcanacağını açıklayın’ dedik. Kendileri kürsüye çıkıp sadece 1 buçuk milyon lirasının açıklamasını yaptılar. 8 milyon liralık bir miktarın açıklamasını yapamadılar. İlkesiz, ehliyetsiz, meziyetsiz ve bilgisiz insanlarla doldurulmuş, belediye başkanı da bunun başını çekiyor. Bütçenin bütün kalemleri yersiz ve hukuka aykırı. Belediye kanunun 49’uncu maddesine aykırı. Edremit Belediyesinin net geliri 128 milyon lira. Bu koşullarda 254 milyon lirayı nereden bulacaksınız? O zaman ya gayrı hesapları var ya imar, ya kat hesaplarıyla da yoğunluk hesapları var. Benim aklıma bu geldi. Harami sözünü de onun için söyledim. Kaynağı belli olmayan bir bütçenin, paranın Edremit Belediyesi’ne getirmenin mantığı nerededir? Hayali bir bütçe, hayali rakamlar, hayali hesaplamalarla oluşturulmuş bir bütçedir. Bu bütçe asla gerçekleşmez. Bu bütçenin içerisinde sıfır yatırım var. Bir tek yatırım yok. Edremit 5 yılını daha kaybetmiştir. Bu bütçe eğer oluşmuşsa bunun içerisinde imarla ilgili olumsuzluklar yaşanacaktır ya da hazırlıklar yapılıyor. Çünkü CHP zihniyeti buna alışıktır ve yıllardan beri de bunu yapıyor. Tarife fiyatlarına girmediler. Meclisi sabote ettiler. Tarifeler yüzde 50 arttı. Bütçe tamamen vatandaşın üstüne yıkılmıştır" dedi.