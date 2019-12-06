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Edremit Belediyesi Gürespor, başkentte galip

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Edremit Belediyesi Gürespor, ligin iddialı ekiplerinden Nesibe Aydın ile Ankara'da karşılaştı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Edremit Belediyesi Gürespor, ligin iddialı ekiplerinden Nesibe Aydın ile Ankara'da karşılaştı. TOBB ETÜ Spor Salonu'ndaki maçı Gürespor 7 sayı farkla 66-59 kazandı.
Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren Edremit Belediyesi Gürespor, Ankara'da moral buldu. TOBB ETÜ Spor Salonu'nda, bugün ligin iddialı takımlarından Nesibe Aydın ile karşılaşan Gürespor, maç boyunca etkili oynadı. Üstün bir oyun sergileyen Edremit Belediyesi Gürespor, 4'üncü çeyreği de önde bitirdi ve karşılaşmadan 7 sayı farkla 66-59 önde ayrıldı.
Ligde 14 Aralık'ta evinde Fenerbahçe Gelişim'i ağırlayacak olan Gürespor, bu maç öncesinde de büyük moral kazanmış oldu.
Sakatlıklar nedeniyle kadrosundaki eksikliklere rağmen ekibinin güzel maçlar çıkardığını söyleyen Edremit Belediyesi Gürespor Başkanı Ahmet Çetin, "Ligin iddialı bir ekibiyle karşılaştık. Fenerbahçe maçı öncesi güzel bir sonuç oldu" dedi.
Karşılaşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin ile başkentte yaşayan Balıkesir ve Edremitli taraftarlar izledi.

(FOTOĞRAFLI)

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