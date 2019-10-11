HABER

Edremit Belediyesi’nde kurşun sesleri korkuya neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 20:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde belediye binası başkanlık katında meydana gelen tartışmada silahla ateş edilmesi korkuya neden oldu.

Edremit Belediyesi’nde kurşun sesleri korkuya neden oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde belediye binası başkanlık katında meydana gelen tartışmada silahla ateş edilmesi korkuya neden oldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Belediyesi başkanlık katında iki grup arasında isözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra fiziki saldırıya dönüştü ve bu esnada bir kişi tarafından başkanlık katında iki el silah atıldı. Yaşanılan arbede esnasında Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Başkan Yardımcısı Ahmet Elman başkanlık katında kendi odalarında oldukları öğrenildi. Edremit Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Belediyemiz içerisinde hiçbir şekilde yaşanmasını istemediğimiz bu menfur olay sonrası gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını ve takipçisi olunacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.
Olayın bildirilmesi üzerine belediyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı arbede nedeniyle O.V. ve Y.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Edremit Belediyesi’nde kurşun sesleri korkuya neden oldu

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Konya'ya şehit ateşi düştü (2)Konya'ya şehit ateşi düştü (2)
Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralıSürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

Türkiye'den çok sert tepki!

Türkiye'den çok sert tepki!

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.