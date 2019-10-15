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Edremit Belediyesi’ne, Avrupa Konseyi’nden şeref bayrağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Balıkesir’in Edremit Belediyesi’ne Şeref Bayrağı Ödülü’ne layık gördü.

Edremit Belediyesi’ne, Avrupa Konseyi’nden şeref bayrağı

Avrupa Konseyi Balıkesir’in Edremit Belediyesi’ne Şeref Bayrağı Ödülü’ne layık gördü. Şeref Bayrağı düzenlenen tören ile Edremit Belediyesi’ne teslim edildi.
Avrupa Konseyi Şeref Bayrağı teslim töreni Edremit Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirildi. Türkiye’de tek yerel yönetim olarak Şeref Bayrağı’na layık görülen Edremit Beledisi Başkanı Selma Hasan Arslan, “Edremit Belediyesi son aylarda ülkemizde çeşitli proje ve programları başarılı bir şekilde sürdürdüğünden dolayı Avrupa Konseyi’nin Parlamento Meclisi tarafından Türkiye’de tek yerel yönetim olarak Avrupa Şeref Bayrağı’na layık görmüştür. Bu prestij yurt içinde değil Avrupa’da da bilinen bir kent olmamızı sağlayıp bu sayede halihazırda çok aktif bir şekilde yürütmekte olduğumuz Avrupa kentleri ile proje işbirliğimiz daha da güçlenecek ve Edremit’imizin kalkınması için yenilikçi projelere imza atacağız. Ayrıca Avrupa Şeref Bayrağı ile Avrupa boyutunda kazandığımız görünürlük ve tanınırlığı bölgemize olumlu bir şekilde yansıtmaya devam edeceğine inanmaktayız” dedi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Valeriu Ghiletchi ise bayrak tesliminden önce bir konuşma yaptı. Ghiletchi, “Bu gün Edremit için çok önemli bir gün ve sizinle birlikte Avrupa Konseyi’nin Şeref Bayrağı ödülünü kutlamak benim içinde büyük bir onurdur. Öncelikle Edremit şehrinin adına bu önemli ödülü teslim alan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a selamımı iletiyorum. Bu yıl da Türkiye’den iki şehir Avrupa Konseyi’nin Parlamenterler Meclisi’nden ödül aldılar. Onur Plaketi Ödülü Karşıyaka Belediyesi ve Şeref Bayrağı kazanan Edremit Belediyesi.
Şeref Bayrağı 1955 yılından bu yana Avrupa Konseyi’nin Parlamenter Meclisi tarafından organize edilen en önemli ödüllerinden birisidir.
Avrupa ödülü ise Avrupa idialini yaygınlaştırmak için aktif olarak çalışan belediyelere verilen en yüksek ödüldür.”dedi.
Daha sonra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Valeriu Ghiletchi, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a Şeref Bayrağını teslim etti. Törene katılanlar daha sonra toplu olarak Şeref Bayrağı ile fotoğraf çektirdiler.

Edremit Belediyesi’ne, Avrupa Konseyi’nden şeref bayrağı

Edremit Belediyesi’ne, Avrupa Konseyi’nden şeref bayrağı

Edremit Belediyesi’ne, Avrupa Konseyi’nden şeref bayrağı

Edremit Belediyesi’ne, Avrupa Konseyi’nden şeref bayrağı

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