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Edremit CHP’de “Bir Milyon” polemiği

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, sosyal medyada paylaşılan ve F.İ.

Edremit CHP’de “Bir Milyon” polemiği

Balıkesir’in CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, sosyal medyada paylaşılan ve F.İ. isimli şahıstan mesajlaşma ile 1 Milyon TL para istediğine dair yazışmaların ekran görüntüsü ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Paylaşım büyük tepki çekti.
Sosyal medyaya düşen ve montaj olduğu CHP’li aday tarafından iddia edilen yazışmada, “(Hasan Arslan) Fettahoğlu’ndan para gelecekti geldi mi? - (Necati) Ne parası? - (Hasan Arslan) Dün söylediğim bi milyon gelecekti. - (Necati) Sayın başkan sen beni karıştırdın galiba başka biriyle ben Necati. - (Hasan Arslan) Kusura bakma yanlış oldu” konuşmaları yer aldı.
Sosyal medyada büyük tepki çeken yazışma üzerine CHP’li Başkan Adayı Arslan; CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Mehmet Emin Karabulut, şahsi avukatı ve çok sayıda partilisiyle birlikte adliyeye geldi. İlk önce savcılık makamına geçen Arslan, burada ilgili savcıya suç duyurusu dilekçesini verdi.
Daha sonra adliye bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selman Hasan Arslan, "31 Mart yaklaştıkça şantajlar, montajlar artıyor. En son dün Fettah denilen zevattan para aldığıma dair montaj olan ekran görüntüleri yayınlanmaya başladı. Bugüne kadar bunların yaptıklarını dikkate almadık, ama artık çizmeyi aştılar. Bugün de bunlarla ilgili suç duyurusunda bulundum” dedi.
Arslan, “Kendimi de ihbar ediyorum. Eğer bu kişiyle bir konuşmam, mesajlaşmam ya da yüz yüze görüşmem varsa lütfen bunu ortaya çıkartın. Ama aynı şeyi diğer adaylar için de söylüyorum. Onlar da eğer yürekleri yetiyorsa kendileri için suç duyurusunda bulunsunlar. Varsa yürekleri, Fettah denen kişiyle ilgili kendileri adına da araştırma istesinler” diye konuştu.
Adli mercilere taşınan yazışmaların gerçek olup olmadığı kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Edremit CHP’de “Bir Milyon” polemiği

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