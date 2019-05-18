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Edremit Körfezi'nde bayram tatili için doluluk yüzde 80'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı ve 30 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Kuzey Ege'de oteller dolmaya başladı.

Edremit Körfezi'nde bayram tatili için doluluk yüzde 80'e ulaştı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı ve 30 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Kuzey Ege'de oteller dolmaya başladı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'ne kadar ki sahil şeridinde otellerin doluluk oranı yüzde 80’i buldu.
Kuzey Ege'nin turizm cennetleri Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesinden başlayan, Edremit Körfezi’nden Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ne kadar olan bölgede, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'ne kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde bulunan tesislerde 30 binin üzerinde, Bozcaada'da 7 bin, Gökçeada'da ise 10 bine yakın yatak kapasitesi yer alıyor. Fiyatlar ise 150 ile 750 TL arasından değişiyor.
Konaklama tesisleri de hazırlıklarını tamamlarken, turizmciler, tatilcilerden sıkıntı yaşamamaları için mutlaka rezervasyon yaptırmalarını istedi. Tatilcilerin, Kazdağları’nın eşsiz doğal güzellikleriyle, Ege’nin mavi sularının keyfini sürmek için, Kuzey Ege’ye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
'KAPIDA KALMAYIN'
Kuzey Ege’nin, son yıllarda turizmde sürekli yükselen bir grafik yakaladığını belirten Edremit Otelciler, Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Mustafa Aydoğan, bayram tatilinden Edremit Körfezi'nde yoğunluk yaşanacağını ifade ederek, “Bölgemize gelen tatilciler, konaklama tesislerinde sorun yamamak için mutlaka rezervasyonlarını yaptırsınlar” dedi.
'REZERVASYONLAR ŞU AN YÜZDE 80’E ULAŞTI'
Ramazan Bayramı için rezervasyonların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden turizmci Yahya Yavuz ise konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranının yakalanacağını belirterek, "Özellikle bayram rezervasyonları yoğun bir şekilde devam ediyor. Seçimlerin tekrarlanacak olması bayram rezervasyonlarını bir nebze olsa da düşürdü. Seçim çalışmalarına katılacak olanlar tatil planlarını iptal etti. Ama yine de Ramazan Bayramı’nda 4-5 günlük süre içerisinde Edremit Körfezi’nde yüzde yüz yoğunluğa ulaşılır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Edremit Körfezi'nde bayram tatili için doluluk yüzde 80'e ulaştıEdremit Körfezi'nde bayram tatili için doluluk yüzde 80'e ulaştıEdremit Körfezi'nde bayram tatili için doluluk yüzde 80'e ulaştıEdremit Körfezi'nde bayram tatili için doluluk yüzde 80'e ulaştı

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