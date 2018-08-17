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Edremit Körfezi'nde bayram trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:34 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Çanakkale-Balıkesir, İzmir-Çanakkale karayollarında yoğunluğa neden oldu

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden tatilcilerin araçları, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.

Yıllık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada yer alan Edremit Körfezi'ndeki tesislere gitmek için yola çıkan tatilcilerin araçları, Çanakkale-Balıkesir, İzmir-Çanakkale karayollarında yoğunluğa neden oldu.

Edremit, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'na gitmek isteyen vatandaşların bulunduğu araçlar, özellikle Akçay ve Güre kavşaklarında 2-3 kilometre uzayan kuyruklar oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda, sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, trafiği düzenledi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit Tatil yoğunluk

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