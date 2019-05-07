Edremit Körfezi'nde lodos etkili oluyor

Abdülkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR´in Edremit Körfezi'nde şiddetli lodos fyaşamı olumsuz etkiliyor.

Edremit Körfezi'nde bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli lodos nedeniyle oluşan dalgaların sahile vurması nedeniyle Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde vatandaşlar yürümekte zorlandı. Kuvvetli lodos, Edremit ilçesinin Akçay, Altınoluk, Güre ve Zeytinli Mahalleleri ile Burhaniye ilçesinin Ören, Öğretmenler Mahallerinde sahil kesimlerinde etkisini gösteriyor. Lodos nedeniyle oluşan dalgalar sahillere vuruyor.

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