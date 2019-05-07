HABER

Edremit Körfezi'nde lodos etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

BALIKESİR´in Edremit Körfezi'nde şiddetli lodos fyaşamı olumsuz etkiliyor.

Abdülkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR´in Edremit Körfezi'nde şiddetli lodos fyaşamı olumsuz etkiliyor. Edremit Körfezi'nde bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli lodos nedeniyle oluşan dalgaların sahile vurması nedeniyle Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde vatandaşlar yürümekte zorlandı. Kuvvetli lodos, Edremit ilçesinin Akçay, Altınoluk, Güre ve Zeytinli Mahalleleri ile Burhaniye ilçesinin Ören, Öğretmenler Mahallerinde sahil kesimlerinde etkisini gösteriyor. Lodos nedeniyle oluşan dalgalar sahillere vuruyor.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: "Rize Türkiye’nin en nezih suyunu içiyor"Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: "Rize Türkiye’nin en nezih suyunu içiyor"
“Cumhuriyet devrinin bir serhat vilayeti Hakkâri” sempozyumu sona erdi“Cumhuriyet devrinin bir serhat vilayeti Hakkâri” sempozyumu sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

BUDO'dan sefer iptali

BUDO'dan sefer iptali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.