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Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:47 | Son Güncelleme

İtfaiye ekipleri, Edremit ilçesinde deniz kıyısına yakın sazlık bir bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

İlçenin deniz kıyısına yakın sazlık bir alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Karadan arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına, helikopterle de destek veriliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir itfaiye sazlık yangın

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