Edremit Körfezi’nde tesisler günübirlik konaklamaya da açıldı

Akçay'da turizm işletmecisi Yahya Yavuz, tatilcilerin birkaç günlük konaklamalı şeklinde geldiğini belirterek, "Dolayısıyla buradan şu çıktı. Bu tatiller adı üstünde bayram tatili. İnsanlar öncelikle büyükleri ve yaşadığı şehirlerine, köylerine gidip, akabinde kalan sürelerini tatil amaçlı kullanmaya başladılar. Son birkaç yıldan beri fark etmiştik biz bunu. Tabii beklentilerimiz 9 günlük tatilde paket program satmak yönündeydi. Bunun dışında bir iki günlük konaklamalara kapalı tutuyorduk tesislerimizi. Bugün itibariyle de bunu açtık. Bir günlük, 2 günlük, maksimum 3 gün konaklamalı söz konusu. Bundan sonra da böyle olacağını düşünüyorum. Ramazan’dan çıkanlar öncelikle ise Kazdağları’nda mangal ve piknik yaptılar sonrasında da denize giriyorlar. Dolayısıyla tatil konsepti bu yıl maalesef böyle. Araç yoğunluğu bölgemizde yüksek. Ama bu yoğunluk tamamen insanların otel ve konaklama tesislerinin tercih etmelerinden kaynaklı yoğunluk değil. Balıkesir il merkezinden gelenler, Edremit ve bölgede yaşayan vatandaşların deniz kenarına akın etmesi ile oluşan bir yoğunluk. İş yerlerinin de bayram dolayısıyla kapalı olması, insanların sahillere ve Kazdağları’na akın etmesi bu yoğunluğu oluşturuyor" dedi.

