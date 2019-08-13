HABER

Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk artarak devam ediyor.

Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk artarak devam ediyor. Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen vatandaşlar, dün itibariyle Edremit Körfezi'ne akın etmeye başladı. Tatilcilerle dolup taşan Akçay Mahallesi, polis tarafından araç girişlerine 2 gündür aralıklarla kapatılıyor.
Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen ve aile ziyaretleri yapan vatandaşlar, ardından Edremit Körfezi'ndeki sahillere akın akın gelmeye başladı. Pazartesi gününden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam etti. Bu nedenle İzmir-Çanakkale E-87 karayolunda kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Kuzey Ege'nin mavi sularının keyfini çıkarmak için bölgeye gelen vatandaşlar ise özellikle Akçay kordona akın ediyor. Polis ekiplerinin 24 saat kavşaklarda nöbet tutmasına karşın, bölgeye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman kilitlendi. Bazı tatilciler dönüş yoluna geçerken, özellikle Edremit-Çanakkale istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Anayoldan 1 kilometrelik mesafedeki Akçay kordona ulaşmak zaman zaman yarım saati buluyor. Trafiğin sıkıştığı anlarda polis ekipleri, Akçay'ı araç girişine kapatıyor. Dün akşamdan sonra bu akşam da Akçay, araç girişlerine bir süreliğine kapalı kaldı. Pazatesi günü itibariyle Edremit Körfezi'ndeki tatil beldelerine girişler kontrollü şekilde sağlanıyor.
Yolun araç trafiğine kapatıldığı anlarda ise Akçay'a gezmek için gelen kimi araç sürücüleri Altınoluk mahallesi tarafına gitmeyi tercih ettikelerini söylerken, kimi ise alternatif giriş güzegahları arıyor.
İstanbul'un araç trafiğinden kaçarak Edremit'e geldiğini söyleyen bir başka araç sürücü ise burada da trafiğe yakalandığını söyledi. Trafiğin sıkışması nedeniyle büyük sorun yaşayan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförleri ise vatandaşların toplu taşıma araçlarını kulanmaları yönünde daha duyarlı olmalarını istiyor.

FOTOĞRAFLI

Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldiEdremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldiEdremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldiEdremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
GÜNCELLEME-Kuzenini kurtarmak isterken kanalda kaybolan çocuğun cesedi bulunduGÜNCELLEME-Kuzenini kurtarmak isterken kanalda kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar varDiyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de yangın! Ekipler müdahale ediyor

Eskişehir'de yangın! Ekipler müdahale ediyor

Diyarbakır’da akrabalar arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Gaziantep'te motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet otobüs durağına çarptı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.