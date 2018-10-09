HABER

Edremit körfezinde uçak düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Edremit körfezinde zeytin ilaçlama uçağı düştü. Uçağın içinde tek pilot vardı. Olaydan pilot sağ olarak kurtuldu.

Edremit körfezinde uçak düştü!

Ayrıntılar geliyor...

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Yaşlı kadına kemik çimentosundan yeni alın kemiğiYaşlı kadına kemik çimentosundan yeni alın kemiği
Bakan Hulusi Akar'ın Kayseri'de yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı ibadete açacakBakan Hulusi Akar'ın Kayseri'de yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı ibadete açacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edremit uçak pilot

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Anadolu'da facia! 400 kişi böyle yandı

Doğu Anadolu'da facia! 400 kişi böyle yandı

Deniz Baykal'ın danışmanı Beştepe'ye atandı

Deniz Baykal'ın danışmanı Beştepe'ye atandı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Meclis'te dikkat çeken önlem: İYİ Parti ve MHP'liler karşı karşıya gelmesin diye...

Meclis'te dikkat çeken önlem: İYİ Parti ve MHP'liler karşı karşıya gelmesin diye...

Beştaş kardeşler İstanbul'da yakalandı

Beştaş kardeşler İstanbul'da yakalandı

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.