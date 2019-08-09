Edremit Körfezi'nin en geniş hayvan pazarında kurbanlıklar alıcı bekliyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Havran ilçesinde kurulan bölgenin en geniş hayvan pazarında, kurbanlık küçükbaş hayvanlar bin 500 ile 2 bin TL arasında satılırken, büyükbaş hayvanlar ise 4 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında alıcı buluyor.

Havran ilçesi hayvan pazarında, 5 bine yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvan, Kurban Bayramı öncesi alıcını bekliyor. Edremit Körfezi’nin en geniş hayvan pazarı olan pazarda, kurbanlık küçükbaş hayvanlar bin 500 ile 2 bin TL, büyükbaş hayvanlar ise 4 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında alıcı buluyor.

Hayvanlarını pazara getiren besici Hidayet Çavlar, "Kurban Bayramı’nda, kasaplara verilecek fiyattan daha yükseğe satılır düşüncesiyle, üretici hayvanını bu zamana kadar sakladı. Şu an neredeyse pazarda bir dahaki kurbana dahi yetecek kadar hayvan var. Fiyatlarda geçen yıla nazaran aynı diyebiliriz. Elimizdeki hayvanları çıkarmak için de ucuza vermek zorunda kalıyoruz. Balya ilçesinden 10 büyükbaş hayvan ile geldim ve daha 1 tanesini satabildim. İnşallah hayırlısı olur. Benim hayvanlarım ortalama 300 kilo civarında. Kesime götürsem 10 bin TL civarı ediyor. Kurban nakliyesi emeği en az bin lira farkı olurdu ama gelen tüm müşteriler aynı parayı, hatta daha altını teklif ediyor. Arife gününe kadar nasibimizi bekleyeceğiz" dedi.

Kırsal Büyükşapçı Mahallesi’nden geldiğini belirten besici Mesut Üzbaş ise, "Yemin kilosu 100 lira, samanın balyası 20 lira, hayvana 5 bin lira veriyorlar. Bu Kurban Bayramı’nda işin içinden çıkamadık. Hayvan fiyatları geride kaldı. 11-12 bin TL’lik hayvana 7-8 bin lira veriyorlar" diye konuştu.

Besici Yusuf Ertaş ise satışlardan memnun olduğunu ifade ederek, "Bu yıl satışlarımız iyi gidiyor. Pazar, geçen seneye göre çok güzel. Burada bulunan koyunları 1800 TL’den 2 bin TL’ye kadar sattım. Bereket demek lazım, kanaat lazım. Bu sene küçükbaş hayvan satışı daha fazla oldu" şeklinde konuştu.