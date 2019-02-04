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Edremit polisi uyuşturucuya savaş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 16:34 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine adeta savaş açtı.Son üç ay içerisinde meydana gelen 66 ayrı olayda, 90 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Edremit polisi uyuşturucuya savaş açtı

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine adeta savaş açtı.
Son üç ay içerisinde meydana gelen 66 ayrı olayda, 90 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 15 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 3 kilo 318 gr esrar-bonz-skunk uyuşturucu madde, 10 bin 219 adet ecstasy uyuşturucu hap, 6 bin 553 adet sentetik uyuşturucu hap ve 3 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ayrıca madde kullanımını kolaylaştıran ve özendiren 149 adet aparat ele geçirildi. Narkotik ekipleri bölgede yaptıkları çalışmalar ile uyuşturucu madde satışına ve üretimine adeta savaş açtı.

Edremit polisi uyuşturucuya savaş açtı

Edremit polisi uyuşturucuya savaş açtı

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