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Edremit'te damat dehşeti! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşini ve kayınpederini yaraladı

14.10.2024 00:22
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde damat dehşeti yaşandı. Eşiyle ayrılma aşamasında olan şahıs, çıkan tartışmada kayınvalidesi ve baldızını bıçaklayarak öldürdü, eşini ve kayınpederini ise yaraladı.

Edremit'te damat dehşeti! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşini ve kayınpederini yaraladı

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde Murat Ö., ayrılmak üzere olduğu eşi ile barışmak için Kızılkeçili Mahallesi Fazıl Bey Caddesi'ndeki eve geldi. Murat Ö, eşi Nezihe Nurçin Ö., kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı.

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BIÇAKLA AİLEYE SALDIRDI

Çıkan tartışmada Murat Ö., bıçakla aileye saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı Körfez Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö. Körfez Hastanesi’nde ameliyata alınırken, Ali Rıza Kaya ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı Murat Ö., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Edremit
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