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Edremit ve Marmaris'te orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Edremit Körfezinde Akçay ve Dalyan arasındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Marmaris'te 3'üncü kez aynı bölgede yangın çıktı. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla söndürülen yangın sabotaj ihtimalini akıllara getirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

50 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinde paniğe yol açan yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.Yangın bölgesine yakın bir yerde bulunan barınaktaki hayvanlar ise alevlerden zarar görmezken, diğer yerleşim yerlerinden uzaktaki 3 katlı villanın bahçesindeki otların yandığı belirtildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

MARMARİS'TE AYNI BÖLGEDE 3. YANGIN

Muğla Marmaris’in Beldibi Mahallesindeki ormanlık alanda iki gün üste başlayan, hızlı ve etkin müdahaleyle büyümeden söndürülen orman yangınlarının bir yenisi daha bugün yaşandı.

Aynı bölgede 3 günde üçüncü kez çıkan orman yangınına 5 araröz, 2 itfaiye, 1 ilk müdahale aracı, 1 yangın söndürme helikopteri ve 15 yangın işçisiyle müdahale edildi.

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SABOTAJ İHTİMALİ AKILLARA GELDİ

Vatandaşların da desteği ile büyümeden söndürülen yangınların, 3 gündür üst üste tekrar etmesi sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit yangın Son dakika

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Okuyucu Yorumları 62 yorum
ulan inat ettiler yakıcaklar egeyi komple bunu yapan ve yaptıranın dünyada iki yakası bir araya gelmesin insallah
İmamoğlunun arsalarının olduğu yer mi?
Yok akplilerin yeni rant alanı önce kurut sonra sat yeri
@toprak3380 şaşırmıssın sen
TAVUK İLE KARTAL ARASINDAKI FARKI BİLIRMİSİN DİCEM AMA SENIN GİBİ KÖLELER ANLAMAZ !
atmayın şu sigaraları yola
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