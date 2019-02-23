HABER

Edremit-Yenice karayolunda kar ulaşımı etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kazdağları’ndan geçen bölümünde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıeksir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kazdağları’ndan geçen bölümünde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor. Zincirsiz ulaşıma izin verilmezken, jandarma ekipleri araç sürücülerine zincir takma konusunda yardımcı oluyor. Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kazdağları’ndan geçen kısmında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Edremit Yenice Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Hanlar Mevkii'nde kontrol noktası oluşturan jandarma trafik ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Bazı araç sürücülerinin zincir takmasına da yardım eden jandarma ekipleri, yolda güvenliği sağlamak amacıyla devriye de geziyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makineleri ise trafiği açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. KAR YAĞIŞINI SEYRETMEYE GELENLER GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI Kar yağışını görmek ve eğlenmek için bölgeye gelenler ise yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle geri dönmek zorunda kalıyor. Yolda kalan araç bulunmazken, köylerine gitmek için yola çıkanların risk almamak için araçlarını yol kenarlarına bıraktıkları gözlendi. Kar yağışı ve rüzgarın etkisini artırabileceği yönünde uyarıda bulunulurken, Karayolları yetkilileri de zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu. BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN UYARI Balıkesir Valiliği'nden yapılan basın açıklamasında ise şöyle denildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi bölgemizin kuzeyinde görülecek kar yağışlarının Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca Kuzey Ege'de Cumartesi rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde(60-75 km/sa) fırtına, yer yer 9(90 km/sa ) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Kuzey Ege'de Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
TIR sinyalizasyon direğine çarptı, dorsedeki tonlarca balık yola saçıldıTIR sinyalizasyon direğine çarptı, dorsedeki tonlarca balık yola saçıldı
Çocukların uzay yolculuğuÇocukların uzay yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı:1 ölü, 1 yaralı

Arkadaşının ölümüne sebep oldu! Acı olay

Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kamp yapan gencin korkunç ölümü

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Onlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldı

Birden bastırdı! Sürücüler yolda kaldı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'nun ofisine iki kişi girip, evrakları karıştırmış! Flaş iddia: Siyasi hırsızlık

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'na hırsız şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.