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Edremit’e ateş düştü: Kazada bir aile yok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesine ateş düştü.

Balıkesir’in Edremit ilçesine ateş düştü. Edremit’te bir cami imamı, Çorum’da geçirdiği trafik kazasında anne ve babası ile hayatını kaybetti. Eşi ise kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Kazada, toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edremit’ten yola çıkan Fahri Erer’in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, Çorum-Ankara karayolunun 7’nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü tıra çarptı. Feci kazada tırın altına giren araçtaki sürücü ile beraberinde bulunan anne Saliha ve baba Yunus Erer hayatını kaybetti, Hanife Erer ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edremit’e ateş düştü
Edremit Kurşunlu Camisi İmam-Hatibi ve Türk Diyanet-Vakıf Sen Edremit ilçe temsilcisi olan ve yakın ilişkileri nedeniyle çok sevilen Fahri Erer’in ailesi ile kazada hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Kaza din görevlilerini de yasa boğdu.
Aslen Tokatlı olan anne ve babasını tatil için geldikleri Edremit’ten Fahri Erer’in özel aracıyla memleketlerine geri götürmek için yola çıktıkları öğrenildi. Anne ve baba Tokat Erbaa ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verilirken, imam hatip Fahri Erer ve eşi Hanife Erer’in ise çocuklarının isteği üzerine cenazesinin yarın Edremit’ten kaldırılacağı öğrenildi.

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