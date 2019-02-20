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Edremit'e ikinci kez '12 Yıldız Şehri' ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:03 | Son Güncelleme

EDREMİT Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen '12 Yıldız Şehri' unvanına layık görüldü.

Edremit'e ikinci kez '12 Yıldız Şehri' ödülü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- EDREMİT Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen '12 Yıldız Şehri' unvanına layık görüldü.
Edremit Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın 2018 temasına uygun etkinlikleri ve Avrupa vizyonuna sahip çalışmaları, hayvan, doğa ve insan dostu yenilikçi proje ve fikirleri, katılımcı yerel yönetimi projeleriyle, '12 Yıldız Şehri' sertifikası almaya hak kazandı.
Fransa’nın Strazburg şehrinde geçtiğimiz Salı günü düzenlenen ödül törenine Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar ve Edremit Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ertaş katıldı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar, aldıkları, '12 Yıldız Şehri' ödülünü Edremit'e ithaf ettiklerini belirterek şunları söyledi:
"Edremit Belediyesi olarak hazırladığımız etkinliklere katılarak, bu eşsiz başarıya katkı sağlayan değerli gençler, çocuklar, öğretmenler, personelimiz, yerel idareciler ve bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederek bugün teslim aldığımız 12 Yıldız Şehri ödülünü gururla Edremit'imize ithaf ediyoruz. Uluslararası ve Avrupa Birliği’nin teşvik ettiği bu tarz etkinliklerde yer almak Edremit Belediyesi’ne stratejik işbirlikleri, yeni hibe kaynakları ve proje ortaklarının kapılarını açmasını sağlayacaktır."

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Edremit'e ikinci kez '12 Yıldız Şehri' ödülüEdremit'e ikinci kez '12 Yıldız Şehri' ödülüEdremit'e ikinci kez '12 Yıldız Şehri' ödülüEdremit'e ikinci kez '12 Yıldız Şehri' ödülü

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