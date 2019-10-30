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Edremit’te 111 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı.

Edremit’te 111 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı. Geçişleri organize ettiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 111 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör oldukları değerlendirilen A.G., M.K., H.A., Ö.P. ve M.S. gözaltına alındı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tekne motoru, 1 şişme bot ve malzemeleri ile 35 can yeleği ele geçirildi.
Kaçaklar ile organizatörlerin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Edremit’te 111 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

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