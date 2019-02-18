Edremit’te 20 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 20 Afgan uyruklu düzensiz göçmen geçiş hazırlığı yaparken yakalandı. Düzensiz göçmenlerle birlikte bir kişi de organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup insanın Avcılar Mahallesi Karaburun bölgesinden Midilli Adası’na geçmek üzere hazırlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede 20 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği iddiasıyla A.M.J’yi gözaltına aldı. Afganlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken A.M.J. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

