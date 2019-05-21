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Edremit’te 21 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışma ile 21 düzensiz göçmen ve 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Körfez bölgesinde bulunan ilçelerden Yunanistan’ın Midilli Adası’na göçmen kaçakçılığı yapılacağına ve göçmenlerin Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde bir evde saklandıklarına dair bilgilere ulaştı.Elde edilen istihbari bilgi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Kocadere Caddesi’nde bulunan ve E.A.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışma ile 21 düzensiz göçmen ve 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Körfez bölgesinde bulunan ilçelerden Yunanistan’ın Midilli Adası’na göçmen kaçakçılığı yapılacağına ve göçmenlerin Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde bir evde saklandıklarına dair bilgilere ulaştı.
Elde edilen istihbari bilgi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Kocadere Caddesi’nde bulunan ve E.A. isimli şahsa ait olan evde yapılan aramada; S.M.K. ve A.M.J.A. isimli organizatörlerle 21 göçmen (6 erkek, 4 kadın ve 11 çocuk) yakalandı.
Bu olayla ilgili olarak S.M.K. ve A.M.J.A. isimli organizatörler gözaltına alındı. Ev sahibi E.A. isimli şahıs, S.M.K. ve A.M.J.A. isimli organizatörler ile göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.

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