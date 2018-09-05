Edremit'te 80 çocuk ilk kez gökyüzüyle tanıştı

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, 5'inci kez düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, uçağa binmemiş 80 çocuk gökyüzüyle buluşturuldu.
Edremit ilçesinde eğitim veren uçuş okullarının eğitim uçakları ile yapılan uçuşlarda çocukların heyecanı ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yaklaşık 2.5 saat süren uçuşlar sonrasında uçağa binen çocukların heyecanlı oldukları gözlendi. Çocukların uçurulmasında yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Havacılık Akademisi uçuş öğretmeni Sezai Demirseren, etkinliğe birçok havacılık şirketinin katıldığını söyledi.
Üniversite olarak, uçuş okulu olarak kendilerinin de etkinliğe katıldıklarını belirten Demirseren, "Amacımız halkımıza, özellikle geleceğimizin garantisi olan gençlere havacılığı sevdirmek, onlara bu sevgiyi aşılamak ve bu sektörde, bu yolda Türk havacılığının ilerlemesi için elimizden gelen katkıyı yapmak. Bizim burada bulunuş amacımız özellikle özendirmek ve insanların bu sektöre olan ilgisini arttırmak" ifadelerini kullandı.
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