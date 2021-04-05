HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edremit’te 945 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı

Edremit’te 945 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı

05.04.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği görevlileri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda yaptıkları sıkı ve titiz çalışma neticesinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Edremit’te 945 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği görevlileri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda yaptıkları sıkı ve titiz çalışma neticesinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. Yapılan operasyonda 945 gram metamfetamin ve 240 adet uyuşturucu nitelikli sentetik ecza ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından İbrahimce Mahallesi İbrahimce Caddesi’nde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araç içerisinde bulunan Şafak D., Yasin T. ve Mehmet E. isimli şahısların üzerinde ve araç içerisinde yapılan arama ve kontrollerde sağ ön yolcu koltuğu altında poşet içerisinde 945 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 240 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken 3 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ele geçirilen uyuşturucu maddenin son zamanlarda yakalanan en yüklü uyuşturucu madde olduğu ve zehir tacirlerine yönelik çalışmaların titizlikle devam edeceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'danApple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Yerli koronavirüs aşısının yan etkisiyle ilgili önemli açıklama

Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadı

Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan

Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan

Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

Ramazan imsakiyesi | 2021 yılı Ramazan imsakiyesi yayınlandı

2021 Ramazan imsakiyesi

Yeni bakanlar ne zaman açıklanacak? Yeni kabine listesi nasıl şekillenecek?

Yeni bakanlar ne zaman açıklanacak?

TCMB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

TCMB toplantısı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.