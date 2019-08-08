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Edremit’te anne ve kızı kazada can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 21:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalan anne ve kızı hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kadıköy’de AVM’lerin bulunduğu noktada meydana geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalan anne ve kızı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kadıköy’de AVM’lerin bulunduğu noktada meydana geldi. Bir AVM’den karşıda bulunan diğer AVM’ye karayolu üzerinden geçmek isteyen anne Naime Kıldır (49) ve kızı Seda Kıldır, İ.B. idaresindeki 34 ZZ 0815 plakalı belediyeye ait minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Minibüs anne kıza çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp havalanarak yol kenarındaki mağazaların tabelaların arasına girerek durdu. Anne ve kızının can verdiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım uzun süre kontrollü şekilde sağlanırken, güvenlik güçlerinin kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

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