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Edremit'te antika köy mezadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi, 'antika köy mezadı' ile buluştu.

Sefer TALAY/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi, 'antika köy mezadı' ile buluştu. İki girişimci tarafından gerçekleştirilen mezatta, köy yaşamında kullanılan eski ürünler meraklılarına sunuluyor. İzmir-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Bostancı Mahallesi'nde yaşayan Muammer Aşık ve Ali Gönülaçar, kurdukları antika pazarında mezat düzenliyor. İlki 3 hafta önce gerçekleştirilen mezata ilgi her hafta artıyor. Mezatta eski radyolardan duvar saatlerine, cam sürahilerden gaz lambasına kadar köy yaşamında kullanılan yüzlerce ürün satışa sunuluyor. İkilinin köylerden topladığı ürünlerin yanı sıra katılanların getirdiği bazı ürünler de mezatta satılıyor. Yurdun değişik yerlerinden topladıkları eski eşyaları mezatta sattıklarını anlatan işletmeci Muammer Aşık, “Ben 1996 yılından bu yana, antika işi ile uğraşıyorum. Şu anda Edremit Bostancı Köyü'nde 3 hafta önce, 10 kişi ile başladığımız mezadımıza her hafta katılım artıyor. Bu hafta 32 konuğumuz vardı. Herkesi mezadımıza bekliyoruz” dedi. Mezada katılan ve eski eşya ticareti yaptığını söyleyen Fatih Olcay da “Herkes elindekini getirip, burada satıyor. Eskiye dair her şey var burada. Meraklılarını bekliyoruz” diye konuştu. Mehmet Bozok koleksiyonuna uygun ürünleri mezatta bulup aldığını söylerken Çağatay Bayramoğlu ise, “Her hafta mezat yapıyoruz. Bu üçüncüsü. Her geçen gün ilgi artıyor. Burada 5-10 liradan satışa çıkardığımız ürünler katlanarak gidiyor. Herkes istediği ürünü alıyor. Eski eşya meraklılarını buraya bekliyoruz” dedi.

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