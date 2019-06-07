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Edremit’te bar sahibi polislere pitbul köpeği ile engel olmak istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 09:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde pitbul cinsi köpeği güvenlik görevlilerinin üzerine salan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Edremit’te bar sahibi polislere pitbul köpeği ile engel olmak istedi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde pitbul cinsi köpeği güvenlik görevlilerinin üzerine salan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen işletme sahibi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece yarısı 03.00 sıralarında meydana geldi. Akçay Mahallesi’nde bulunan bir barda A.A. ile U.E. isimli kişiler gasp ve darp edildiklerini iddia ederek polisten yardım istediler. Bunun üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen alkollü işletme sahibi E.K. işyeri çalışanları ile birlikte 2 komiser yardımcısı ve 9 güvenlik görevlisine tehdit ve hakaret sonrası işyeri içerisinde bağlı bulunan Pitbul cinsi köpeği görevlilerin üzerine saldırtarak mukavemette bulunduğu ileri sürüldü. İşletme sahibi olay sonrası asayiş büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İşletme sahibi hakkında ise görevi yaptırmamak için direnme, hayvanı tehlikeye neden olabilecek şekilde serbest bırakma, tehdit, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve alkollü araç kullanma suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi. Bu arada olayla ilgili olarak ise bir kişinin arandığı belirtildi.

Edremit’te bar sahibi polislere pitbul köpeği ile engel olmak istedi

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