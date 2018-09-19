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Edremit'te bin 400 kişi korucu olmak için ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde açılan 48 güvenlik korucusu kadrosu için 200'ü kadın 1200'ü erkek olmak üzere başvuran bin 400 aday, kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi.

EDREMİT (Van), (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde açılan 48 güvenlik korucusu kadrosu için 200'ü kadın 1200'ü erkek olmak üzere başvuran bin 400 aday, kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Edremit Kaymakamlığı tarafından açılan 48 güvenlik korucusu kadrosu alımına, 1400 aday başvuru yaptı. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda askeri personel gözetiminde başlayan mülakatlarda 3 bin metre koşan adaylar, daha sonra şınav ve mekik çekerek dayanıklılık testinden geçti. Adaylar, yapılan fiziki yeterlilik sınavında dereceye girmek için birbirileriyle kıyasıya mücadele etti. Spor mülakatını yerinde takip eden Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin startını verdiği mülakatları kazananlar, ilçe merkezinde çeşitli noktalarda istihdam edilecek. 3 gün sürecek olan mülakatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Çiçekli, başvuru sayısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçtiğimiz yıl 100 kişilik korucu alımına 400 civarında bir başvurunun yapıldığını belirten Kaymakam Çiçekli, bu yıl ki 48 kişilik koruculuk alımına ise 1400 korucu adayının başvurduğunu söyledi.

Bunun önemli bir gösterge olduğunu anlatan Başkan Çiçekli "Buradaki vatandaşlarımızın, gençlerimizin, kardeşlerimizin devletine olan güvenini, devletine olan muhabbetini ve bu işe sadece iş boyutuyla değil, bir dava boyutuyla baktıklarının göstergesidir. Çok ciddi bir başvurular aldık. İşte bu sayı da bunun en net göstergesi. Başvurunun yüksekliği ile gurur duyuyorum. Devletine, milletine en bağlı, en gayretli en fedakar kardeşlerimizi seçip, bu ulvi ve kutsal koruculuk görevine alarak, hem buralardan evlerine ekmek götürmelerini hem de terörle mücadelede çok kıymetli olan koruculuk kurumunun daha aktif daha kurumsal bir kimliğe kavuşmuş bir şekilde hizmet vermelerine vesile olacağız" diye konuştu. Edremit Kaymakamlığı olarak 'koruculuk mevzuatının' değiştirilmesi sonucunda yeni bir değişim ve dönüşüme gittiklerini de hatırlatan Kaymakam Çiçekli, korucuları merkezde görevlendirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yeni güvenlik koruculuğu konsepti dahilinde parklarda, okul önlerinde çocuklarımızın güvenliğinde, turizm formatında çalışan ilçemizin sahil bandında görevlendirdik. Plajlarımızda, binicilik merkezimizde, vatandaşlarımızın ve hanımlarımızın topluma entegrasyonu özellikle örgütün yanlış bilinçlendirme propagandalarına karşı önemli bir kıymet önemli bir görev üstlenen Aile Destek Merkezlerimizin güvenliğinin sağlanmasında görevlendirdik. Dolayısıyla korucularımızı, hem operasyona giden hem de şehrin merkezinde emniyet ve jandarma güçlerine yardımcı olan bir yardımcı kuvvet formunda değerlendirdik. Bu şekilde yeni bir kurumsal kimlik tanımladık. Bu yeni tanımladığımız kimlik dahilinde de bugün bin 400 korucu adayımızın 200'ü bayan 1200'ü erkek olmak üzere bu kardeşlerimizin mülakatlarına başladık. Umut ediyorum hayırlı ve bereketli bir süreç neticesinde bu kardeşlerimizden en hak edenlerini ailemizin kurumuzun içerisinde alacağız. Ben şimdiden bütün katılımcı kardeşlerimize başarılar diliyorum."

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