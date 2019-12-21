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Edremit’te bir kadının oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Vusule Yaşar (45), oğlu E.Y.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Vusule Yaşar (45), oğlu E.Y. (19) öldürüldüğü iddia edildi. Annesini öldürdüğü öne sürülen E.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere ceza evine gönderildi.
Olay, geçen Perşembe günü meydana geldi. Edremit ilçesine bağlı kırsal Yaşyer Mahallesi’nde yaşayan Vusule Yaşar ile oğlu arasında tartışma çıktı. Yaşar’ın daha sonra yakınlarından annesinin rahatsızlandığını ifade ederek yardım istedi. Çevre sakinleri ve akrabalarının yardımıyla banyo girişinde hareketsiz yatan Vusule Yaşar, bahçeye çıkarılarak 112 acil servisten yardım istendi. Sağlık ekibinin olay yerine gelmesiyle birlikte Vusule Yaşar’ın hayatını kaybettiği belirlenerek durum jandarma ekiplerine bildirildi. Vusule Yaşar’ın cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından kırsal Yaşyer Mahallesi mezarlığına defnedildi. Oğlu ise çelişkili ifadeleri üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı.
Vusule Yaşar’ın annesi Azerbaycan vatandaşı Gülhanım Kazma torunu tarafından kızının öldürüldüğünü iddia etti. Kazma “Benim kızımı katlettiler, şehit ettiler evladımı. Benim evladımın katili oğlu. Bunu her yerde yayınlayın bunu bilsinler. Çok zamanlardır tartışıyorlardı. Ne cezası varsa çeksin.” diye konuştu.

Olayın ardından görgü tanığı Vesile Yaşar’ın kayın biraderi ve komşusu Nizamettin Yalçın, “Olayı ilk oğlu haber verdi. Anneme bir şeyler olmuş dedi, bende eve koştum. Banyo’da geri arka yatarken buldum. Banyo’dan çıkardım. Sonra köylülere haber verdim. Köylüler ile acil 112’yi aradık. Sağlık ekipleri geldiği zaman öldüğünü öğrendik. Alnında bir yara izi vardı, alnı şişti. Sadece oğlu jandarma tarafından tutuklandı. Jandarma darp olayı olduğu için oğlunu gözaltına aldı.” dedi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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