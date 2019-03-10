Edremit'te CHP'li başkan adayının sözleri tepki çekti

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde CHP'nin seçim bürosunun açılışında, Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve diğer partililerin kendi aralarında yaptığı konuşma, bu sırada canlı yayın yapan bölgesel yayın yapan televizyon kanalına yansıdı. Arslan'ın, "Bizim oy Kürdistan'a" diyen müteahhide "Hee bize verecek demektir" sözleri, tepki çekti.

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, 8 Mart Cuma günü, eskiden belde olan büyükşehir yasasıyla ilçenin mahallesi olan Akçay'da seçim bürosunun açılışına katıldı. Bölgesel yayın yapan televizyon kanalının canlı yayınladığı programda, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in konuşması sırasında Cuma selası okunmaya başladı. Milletvekili Aytekin, "Uzun sürecek arkadaşlar, ben konuşmamı burada sonlandırıyorum" diyerek konuşmasını bitirdi.

Ensar Aytekin kürsünün yanından ayrılırken, CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu ve CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan arasında konuşmalar ve şakalaşmalar başladı. O anlar, canlı yayın yapan televizyon kanalının görüntülerine yansıdı. Olayın ardından bazı televizyon kanalında yayınlanan görüntülere göre, partililer arasında şu konuşma geçti: