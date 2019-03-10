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Edremit'te CHP'li başkan adayının sözleri tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde CHP'nin seçim bürosunun açılışında, Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve diğer partililerin kendi aralarında yaptığı konuşma, bu sırada canlı yayın yapan bölgesel yayın yapan televizyon kanalına yansıdı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde CHP'nin seçim bürosunun açılışında, Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve diğer partililerin kendi aralarında yaptığı konuşma, bu sırada canlı yayın yapan bölgesel yayın yapan televizyon kanalına yansıdı. Arslan'ın, "Bizim oy Kürdistan'a" diyen müteahhide "Hee bize verecek demektir" sözleri, tepki çekti.

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, 8 Mart Cuma günü, eskiden belde olan büyükşehir yasasıyla ilçenin mahallesi olan Akçay'da seçim bürosunun açılışına katıldı. Bölgesel yayın yapan televizyon kanalının canlı yayınladığı programda, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in konuşması sırasında Cuma selası okunmaya başladı. Milletvekili Aytekin, "Uzun sürecek arkadaşlar, ben konuşmamı burada sonlandırıyorum" diyerek konuşmasını bitirdi.

Ensar Aytekin kürsünün yanından ayrılırken, CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu ve CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan arasında konuşmalar ve şakalaşmalar başladı. O anlar, canlı yayın yapan televizyon kanalının görüntülerine yansıdı. Olayın ardından bazı televizyon kanalında yayınlanan görüntülere göre, partililer arasında şu konuşma geçti:

CHP Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu, 'Hoca bizimle ..… geçiyor' dedi. CHP İlçe Başkanı Gerkuş da 'Ağdalı okuyor' diye konuştu. Bu sırada CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın yanına, Edremit'te müteahhitlik yapan Fettah İçen geldi. Hasan Arslan, "Fettahoğlu neredesin ya" diyerek karşıladı. Eski Başkan İnceoğlu ise Fettah İçen'i kastedip, "Bu sefer oylar bize" dedi. Arslan da "Herhalde oyun benim" dedi. Fettah İçen ise "Yok ağabey bizim oy Kürdistan'a" dedi. İçen'in ne dediğini anlamayan Arslan'a, aynı sözleri İnceoğlu ve İçen tekrarladı. Selman Hasan Arslan da "Hee bize verecek demektir" dedi. İçen, Hasan Arslan’ı göstererek, "Kürdistan işte" diyerek sözlerini sonlandırdı.

ARSLAN'DAN BASIN AÇIKLAMASI

CHP Edremit Belediye Başkan adayı Hasan Arslan, olayın ortaya çıkması üzerine dün basın açıklaması yaptı. CHP İlçe binasında yapılan basın açıklamasında Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün, Akçay’da seçim irtibat bürosu açılışımız esnasında, okunan sela nedeniyle konuşmalara ara verdiğimiz sırada, Akçay eski Belediye Başkanı Sayın Cahit İnceoğlu ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirirken, daha önce hiçbir ortamda görmediğim, hiçbir neden ve şart içerisinde görüşmediğim bir şahıs yanımıza gelerek, okunan selanın sesiyle de ne dediğini anlamadığım, ancak canlı yayın mikrofonun açık kalması sonucu kamuoyuna yansıyan ipe sapa gelmez, bizim açımızdan hiçbir değeri olmayan ve hem siyasi hem de kişisel olarak kesinlikle katılmadığım ucube bir söylemde bulunmuştur. Az önce de ifade ettiğim gibi, okunan selanın sesiyle ne dediğini kesinlikle anlamadığım, ancak o anki reaksiyon içerisinde bizi desteklediğini söylediğini sandığım bir ifadesine, 'Bizi destekliyorsun, anladım' şeklinde bir yanıt verdim. Yaşanılan hadisenin, çok açık şekilde provokasyon olduğu, Millet İttifakı’nın tüm Türkiye’de, Balıkesir’de ve Edremit’teki gücünü gören ve bundan korkan bazı kirli odaklar tarafından algı yaratılmak amacıyla servis edildiği bellidir. Algı yaratmak ve toplumu farklı şekilde sinir uçlarından yönlendirmek isteyen bu kirli odakları çok iyi biliyoruz ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla da paylaşacağız. İfade ettiğim bu hususu altını kalın şekilde çizerek belirtmek istiyorum."

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