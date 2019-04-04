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Edremit'te CHP'li Başkan Selman Hasan Arslan mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 22:12 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Edremit Belediye Başkanı seçilen CHP’li Selman Hasan Arslan ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Edremit Belediye Başkanı seçilen CHP’li Selman Hasan Arslan ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Millet İttifakı’nın CHP’li adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Edremit Belediye Başkanı seçilen Selman Hasan Arslan ve meclis üyesileri, Edremit Adliyesi İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Edremit İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Aydın Polat, göreve yeni seçilen başkan ve meclis üyelerine başarılar diledi.

Mazbata töreni nedeniyle adliye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, "Değerli Edremitliler, gönüllerden aldığımız güç ve heyecanla zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonra önümüzde aydınlık ve güzel 5 yıl var. Sorumluluğumuz arttı, bunun bilinci içerisindeyiz. Ekibimizle beraber bu süreci en iyi şekilde yöneteciğimizden ve kimseyi ötekileştirmeden herkesin belediyesi ve başkanı olacağımızdan şüpheniz olmasın. Ben bugün burada, Edremit’e hizmet etmiş tüm yöneticilere de teşekkür etmek istiyorum. Edremit için taş taş üstüne taş koyan herkes bizim başımızın tacıdır. Herkes bizim için değerlidir, kıymetlidir. Bu duygularla hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

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