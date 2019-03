Edremit'te CHP'li İnceoğlu ihraç istemiyle disipline sevk edildi, İçen ifadeye çağrıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde cuma günü seçim bürosu açılışı sırasında CHP Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan, CHP'nin Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu ve müteahhit Fettah İçen arasında geçen ve canlı yayına yansıyan 'Kürdistan ile sela' diyaloğu, tepki çekti. CHP Genel Merkezi, şu an parti üyesi olan Cahit İnceoğlu'nu ihraç istemiyle disipline sevk ederken, 'Bizim oy Kurdistan'a' diyen müteahhit Fettah İçen ise ifadesi alınmak üzere emniyete çağrıldı.

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın 8 Mart Cuma günü, Akçay Mahallesin'deki seçim bürosu açılışında, Akçay eski belediye Başkanı Cahit İnceoğlu ve iş adamı Fettah İçen arasında 'Kürdistan ve sela' diyaloğu yaşandı. Daha önce belde olan ve Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşen Akçay’ın eski CHP'li Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu, burada Fettah İçen'i kastedip, "Bu sefer oylar bize" dedi. Arslan da "Herhalde oyun benim" dedi. Fettah İçen ise "Yok ağabey bizim oy Kürdistan'a" yanıtını verdi. İçen'in ne dediğini anlamayan Arslan'a, aynı sözleri İnceoğlu ve İçen tekrarladı. Selman Hasan Arslan da "Hee bize verecek demektir" dedi. İçen, Hasan Arslan’ı göstererek, "Kürdistan işte" diyerek sözlerini sonlandırdı. Aynı diyaloğun başında, CHP Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu, sela okunurken, 'Hoca bizimle ..… geçiyor' demiş, CHP İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş da 'Ağdalı okuyor' yanıtını vermişti.

İÇEN, EMNİYETTE İFADE VERDİ

Olayın gündeme gelmesinin ardından iş adamı Fettah İçen'e, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile resen soruşturma açıldı. Açılan soruşturma sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan İçen, hafta sonu Terörle Mücadele Bürosu'nda ifade verdi.

İNCEOĞLU’NA İHRAÇ TALEBİ

CHP Genel Merkezi, şu an parti üyesi olan Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'nu kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, önce CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın disipline sevk edildiğini açıkladı. Ancak, CHP'den kısa süre sonra yeni bir açıklama ile düzeltme yapıldı. İhraç istemiyle disipline sevk edilen ismin Cahit İnceoğlu olduğu belirtildi.

GERKUŞ: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş ise "Geçtiğimiz günlerde Akçay’da yaşanan ve hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz talihsiz konu ile ilgili olarak Akçay eski Belediye Başkanı Sayın Cahit İnceoğlu kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Genel Merkez Sözcüsü Sayın Faik Öztrak tarafından sehven, ‘Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayımız Selman Hasan Arslan kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir’ şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Konunun doğrusu; CHP Edremit Belediye Başkan Adayımız Sayın Selman Hasan Arslan’ın değil, Akçay eski Belediye Başkanı Sayın Cahit İnceoğlu’nun disipline sevkidir. Edremit Belediye Başkan Adayımız Sayın Selman Hasan Arslan, Cumhuriyet Halk Partili kimliğiyle görevinin başındadır" dedi.

CANBEY: ŞAHSIN BİZİMLE ALAKASI YOK

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başından beri, HDP’nin; Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi ile birlikte hareket ettiği birçok farklı şekillerde kamuoyuna da yansımıştı. Edremit’te de bu durum açıkça, milletin gözünün önünde gerçekleşiyor ve bu durum son derece doğal bir ortamda gerçekleşiyor. Şahıs ‘Kürdistan’a vereceğiz, size vereceğiz’ diyor. Diyalogdan çok açık ve doğal bir şekilde aslında, HDP ile ilgili olan birlikteliklerini tüm Türkiye görmüş oldu. Bundan sonraki süreçte de elbette milletimiz bunu çok iyi bir şekilde değerlendirecek ve ona göre bir karar verecektir. CHP’li Belediye Başkan adayı olay için 'provokasyon' diyor ama olayın doğal ve samimi ortamda gerçekleştiği çok açık. 'Provokasyon' diyerek olaydan kurtulmaya çalışıyorlar. Her şey kameraların, milletin gözü önünde yaşanıyor. Şahsın AK Partili olduğu gibi bir saptırma yapmaya çalışıyorlar. Bunu da düzeltmek gerekiyor. Şahsın kesinlikle AK Parti ile ilgili bir üyeliği de yok. Edremit camiasında kişinin AK Partili olduğu yönünde bilgi bile yok. AK Parti ile uzaktan yakında ilgili yok. Aralarındaki diyaloğun son derece doğal ve samimi ortamda gerçekleştiği çok açık."

BAŞKAN DA BELEDİYEYİ ZİYARET EDEN ARSLAN'A TEPKİ GÖSTERMİŞ

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın, Kürdistan polemiğinin ardından Edremit Belediyesi'nde Başkan Kamil Saka'dan tepki gördüğü ortaya çıktı. Olayın yaşandığı gün Edremit Belediyesine giden CHP Adayı Selman Hasan Arslan, büroları gezip belediye personelinden oy istedi. Arslan'ın belediyeye geldiğini duyan Edremit Belediye Başkanı ve bağımsız aday Kamil Saka, "Buraya kafana göre girip çıkamazsın. Kafana göre siyaset yapamazsın. İlk önce en azından bana gelip, bilgi vermen gerekirdi" diye tepki gösterdi. Ardından da Arslan'ın belediye binasından çıkmasını istedi.