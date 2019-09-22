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Edremit'te erken 'zeytin' hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 19:53 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde zeytin hasadı erken başladı.

Edremit'te erken 'zeytin' hasadı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde zeytin hasadı erken başladı. Edremit’te geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık 2 hafta erken zeytin hasadına başlanırken, üreticinin zeytin veriminden beklentisi ise yüksek.
Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi’nde zeytin hasadına erken başlandı. İlk hasat, Güre Mahallesi'ndeki bulunan zeytin tarlasında başlayan Agah Ferhatoğlu, 2019-2020 zeytin hasadının başlaması nedeniyle yeni sezonun üreticilere ve işçilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Bu sezon zeytinin kalitesinin bir önceki döneme göre daha iyi olduğunu vurgulayan Ferhatoğlu, "Tane ve zeytinyağı bakımından bölgemiz geçen yıl bayağı olumsuz etkilenmişti. Bu sene hem zeytinin hem de yağının kalitesi bakımından daha iyi ürün bekliyoruz. Erken hasatta zeytinyağı az ama kaliteli olur" dedi.
Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır ise üreticilerin ve işçilerin para kazanmaya başladıkları bir dönem olduğu için her sene zeytin hasadını özlemle beklediğini belirterek, "Ne kadar erken hasat yaparsak belki de zeytinyağından kaybediyoruz. Şu anda burada hasat yapılan üründen belki 10 kilogramdan 1 kilogram yağ elde edeceğiz ama bu zeytinyağı çok kaliteli olacak. Bunu değerlendirme şansımız var. Ayrıca bölgemizin en büyük değeri sofralık zeytinimiz kırma ve çizme zeytin. Bunları da elde edebilmemiz için belli bir kalitede ürünün olması gerekiyor ve o kaliteye şu anda ulaştık. Edremit Körfezi'nden ülkemize, dünyaya çok kaliteli sofralık zeytinler, çok kaliteli zeytinyağları göndereceğiz" diye konuştu.

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Edremit'te erken 'zeytin' hasadıEdremit'te erken 'zeytin' hasadıEdremit'te erken 'zeytin' hasadıEdremit'te erken 'zeytin' hasadı

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