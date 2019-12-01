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Edremit'te ev yangını korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 20:28 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 3 katlı apartmanın üst katında yangın çıktı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 3 katlı apartmanın üst katında yangın çıktı. Evde bulunan Rabia A. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Edremit ilçesi Gazi İlyas Mahallesi Şehit Taner Nuran Sokak’ta bulunan Yılmaz Apartmanı’nın 3’üncü katında bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yagına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Rabia A.’yı (63) evden çıkardı. Dumandan hafif etkilenen Rabia A. olay yerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından alevler diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Dairenin içindeki eşyaların büyük zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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