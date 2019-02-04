HABER

Edremit'te evde yaptıkları sahte rakıyı içen iki kişi, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 17:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde iddiaya göre evde yaptıkları sahte rakıyı içen 2 kişi hayatını kaybetti.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde iddiaya göre evde yaptıkları sahte rakıyı içen 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün Akçay mevkiisi İkizçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Yaşar ve Oktay Odabaş, evde etil alkol karışımı ile sahte rakı hazırladı. Yaptıkları rakıyı içen iki kişi, rahatsızlandı. Durumu sağlık ekiplerine bildiren iki kişi, gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviyeri devam eden Yaşar ve Odabaş, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Yaşar ve Oktay Odabaş'ın cansız bedenleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
TIR bariyerlerin üzerine devrildi; sürücü yaralıTIR bariyerlerin üzerine devrildi; sürücü yaralı
Gaziantep'te damat dehşeti: 3 ölü, 2 yaralı (3)Gaziantep'te damat dehşeti: 3 ölü, 2 yaralı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.