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Edremit'te FETÖ şüphelisi yarbay serbest, astsubay tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 12:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, FETÖ/PDY operasyonunda bir muvazzaf yarbay ile astsubay gözaltına alındı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, FETÖ/PDY operasyonunda bir muvazzaf yarbay ile astsubay gözaltına alındı. Yarbay, savcılık tarafından serbest bırakılırken, astsubay sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında Edremit ilçesinde operasyon düzenlendi. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları değerlendirilen, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli bir muvazzaf yarbay ve astsubay Edremit'te yakalanmıştır. Şüpheli yarbay savcılık tarafından serbest bırakılırken, astsubay ise sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. FETÖ/PDY ve tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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