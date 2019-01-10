Edremit'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatleri itibariyle etkisini artıran lodos fırtınası yaşamı olmusuz etkiledi.

Edremit Körfezi’nde rüzgarın dün akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde estiği Kuzey Ege'de oluşan lodos fırtınasın, deniz kenarında bulunan işletmeler etkilendi. Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkisini arttıran fırtına nedeniyle yükseklikleri 3 metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Sahildeki çay bahçelerinin masa ve sandalyeleri ile bazı büfelerin meşrubatlarının bulunduğu buzdolapları devrildi. Akçay Mahallesi kordonundaki işletmeler teşhir ürünlerini dışarıya çıkaramadı. İşletmeciler, hava muhalefeti dolayısıyla dükkanlarını açamadıklarını belirtti.

Mağaza sahibi Hanife Yurtseven, “Lodosumuz meşhurdur. Bugün lodos had safhada. Stantları açamıyoruz rüzgardan dolayı. Biz alıştık. Biz Akçay’ı her haliyle seviyoruz. Böyle oldu mu insanlar sokağa çıkmıyor. Dolayısıyla o da işlere olumsuz yansıyor” diye konuştu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Ege'de rüzgarın güneyli yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, zaman zaman 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.