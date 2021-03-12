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Edremit’te fuhuş operasyonu

12.03.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Edremit’te fuhuş operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir aylık takip sonucu polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, Gürcistan uyruklu 4 kadın ile bu işe aracılık eden bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Altınkum Mahallesi’nde bir adreste fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir aylık takip sonucu polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, Gürcistan uyruklu 4 kadın ile bu işe aracılık eden bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Altınkum Mahallesi’nde bir adreste fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonla 4 Gürcistan uyruklu kadın ile bir erkek gözaltına alındı. Yapılan aramada 9 adet cep telefonu, 7 bin 919 lira, 401 dolar ve 1 adet çeyrek altın ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler mevcutlu olarak adliyeye sevk edilirken, mağdur olarak işlem yapılan Gürcistan uyruklu kadınların ise sınır dışı işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Edremit’te fuhuş operasyonu

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