Edremit'te HDP'li adayın yerine mazbata alan AK Parti'li Say, göreve başladı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden uzaklaştırılan adaylara seçilse de mazbata verilmeyeceğini açıklamasının ardından, Van'ın Edremit ilçesinde HDP'li Belediye Başkan adayı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in yerine, yarışı ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li İsmail Say'a mazbata verildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'den görevi devralan İsmail Say, "Gönül isterdi ki; buraya seçilerek bu mazbatayı alıp, karşınıza çıkmaktı. Ancak nasip ve Allah'ın takdiri böyleymiş. Biz, hem bize oy veren yüzde 42'nin ve oy vermeyen yüzde 58'lik kısmın da belediye başkanı olacağımızı buradan belirtmek istiyoruz" dedi.

Van'ın Edremit ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, 31 bin 094 oy alarak seçimi kazanan HDP'li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'e, KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği gerekçesiyle, YSK'nın aldığı karara göre mazbata verilmedi. YSK'nın kararı gereği, seçimi ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li İsmail Say mazbata aldı. Bugün Van İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alan Say, ardından Edremit Belediyesi'ne geçerek görevine başladı. İsmail Say'ı belediye binası önünde, belediye başkan yardımcıları ve personel karşıladı. Daha sonra belediyenin konferans salonunda devir teslim töreni gerçekleştirildi. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililerin katıldığı törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli görevi yeni başkan İsmail Say'a devretti. Kayyum Belediye Başkan Vekili Çiçekli, yeni başkan Say'a çiçek verip, belediye başkanlığı mührünü teslim etti. İsmail Say da, belediyeyi 2,5 yıl yöneten Atıf Çiçekli'ye çiçek vererek, makam aracına kadar yolcu etti. Say, daha sonra makamına geçerek koltuğuna oturdu.