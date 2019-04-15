Edremit'te HDP'li adayın yerine mazbata alan AK Parti'li Say, göreve başladı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden uzaklaştırılan adaylara seçilse de mazbata verilmeyeceğini açıklamasının ardından, Van'ın Edremit ilçesinde HDP'li Belediye Başkan adayı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in yerine, yarışı ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li İsmail Say'a mazbata verildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'den görevi devralan İsmail Say, "Gönül isterdi ki; buraya seçilerek bu mazbatayı alıp, karşınıza çıkmaktı. Ancak nasip ve Allah'ın takdiri böyleymiş. Biz, hem bize oy veren yüzde 42'nin ve oy vermeyen yüzde 58'lik kısmın da belediye başkanı olacağımızı buradan belirtmek istiyoruz" dedi. Van'ın Edremit ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, 31 bin 094 oy alarak seçimi kazanan HDP'li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'e, KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği gerekçesiyle, YSK'nın aldığı karara göre mazbata verilmedi. YSK'nın kararı gereği, seçimi ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li İsmail Say mazbata aldı. Bugün Van İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alan Say, ardından Edremit Belediyesi'ne geçerek görevine başladı. İsmail Say'ı belediye binası önünde, belediye başkan yardımcıları ve personel karşıladı. Daha sonra belediyenin konferans salonunda devir teslim töreni gerçekleştirildi. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililerin katıldığı törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli görevi yeni başkan İsmail Say'a devretti. Kayyum Belediye Başkan Vekili Çiçekli, yeni başkan Say'a çiçek verip, belediye başkanlığı mührünü teslim etti. İsmail Say da, belediyeyi 2,5 yıl yöneten Atıf Çiçekli'ye çiçek vererek, makam aracına kadar yolcu etti. Say, daha sonra makamına geçerek koltuğuna oturdu.

'BU YOLA KEFENİMİ GİYEREK ÇIKTIM' Görevi devreden Kaymakam Atıf Çiçekli, Edremit'e yaptığı hizmetleri anlatırken, projelerle ilçenin çehresinin değiştiğini söyledi. Kaymakam Çiçekli, "2,5 yıl önce Edremit Belediyesi'ni 'özerklik' ilanı üzerine, çukurlar üzerine devraldık ve vatandaşımızı hizmetle buluşturmak üzere elimizden geldiği çerçevede hizmetlerle buluşturduk. Biz bu süreçte keyfimizden veya durduk yere Edremit Belediyesi'ni devralmadık. Ne yazık ki hizmet odaklı bir belediye değildi bizden önceki belediye. Ne yazık ki yoluyla, asfaltıyla, karla mücadelesiyle değil, 'özerklik' ilanıyla, çukur siyasetiyle, bombalarla anılan bir şehir, bir belediyeydi. Biz bu yola Sayın Cumhurbaşkanımızın milli birlik ve kardeşlik projesi çerçevesinde geldik. Biz görevlendirildiğimizde bize yönelik bakış, 'Kefenini giydi yola çıktı' bakışıydı. Biz kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda elhamdülillah 2,5 yıl sonrasında alnımızın akıyla Edremit Belediyesi'ni değerli dostum İsmail Say'a devrediyoruz" dedi.