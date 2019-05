Edremit'te Hıdrellez coşkusu yaşandı

BALIKESİR?in Edremit ilçesinde Hıdrellez coşkusu yaşandı. Edremit merkez ve Kazdağları eteklerinde bulunan kırsal mahallelerde akşam ezanının okunmasının ardından, halk topladıkları 41 taşla dere kenarlarına akın etti. Dileklerini kağıtlara ve dere kenarına çizip, suya attı.

Kazdağları kırsal mahalle ve eteklerinde bulunan Edremit ilçesinde bugün kahvaltılar evlerin dışında yapıldı. Baharın gelişini kırlarda kutlayanlar, dileklerini yazıp, akan sulara attı. Çay kenarına gelenler 41 taş toplayıp, dileklerini kağıtlara ve dere kenarına çizdi. Ellerindeki taşları atıp, akan dere üzerindeki taşlardan derenin karşısına geçti. Gece ise ateşler yakıldı. Yüzyıllardır sürdürülen Hıdrellez geleneği, renkli görüntüler oluşturdu.

'KIZIM HACATTEPE?Yİ KAZANDI'

Her sene bu kutlamaları yaptıklarını ve inandıklarını belirten Songül Yıldızhan, "Şimdiye kadar dileklerimiz hep kabul oldu. Kızım üniversiteyi çizdi ve üzerine Hacettepe yazdı. İlk olarak orayı kazandı. Belki de inandığımızdan, kalbimiz temiz şekilde inanıyoruz, belki de ondan kabul oluyor. Bizde her sene geleneği sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

GELENEKLERİ EDREMİT?TE ÖĞRENİP UYGULAMAYA BAŞLADI

Daha önce Hıdrellez geleneklerini bilmediğini ve Edremit?e geldiğinde öğrendiğini ifade eden Hatice Serdaroğlu, farklı bir gelenek olduğunu, kendilerinin de baharın gelişini kutlamak için bu geleneği sürdürdüğünü kaydederek şunları söyledi:

"7 senedir burada yaşıyorum. Gelenekleri arkadaş ve dostlarımdan öğrendim. Bugün akşam ezanından sonra 41 tane taş toplayıp akan suya atılır ve dilek yazılırmış. Gece o dileklerin toplanıldığına inanılıyor. Her atılan taşta da dua okunuyor. Su akıp, çizdiğimiz dileği bozarsa dileğin kabul olduğuna inanılıyor. Olmazsa da seneye tekrar dileniyor. Yine çiçeklerden kolye, bilezik yapılıyor. Buradaki suyun da bereketine inanılıyor. Taşların üzerinden atlayıp, karşıdan karşıya geçiyorlar. Bende altın, sağlık, mutluluk ve huzur diledim. Bugün vesilesiyle rabbimden istedik."

HIDRELLEZ BAYRAMI

Hıdrellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarımızdan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber?in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdrellez şeklini almıştır. Hıdrellez günü, Gregoryen takvimine göre 6 Mayıs eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Julyen takvimine göre 23 Nisan günü olmaktadır.

Ülkemizde Hıdrellez Bayramı 6 Mayıs tarihinde kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St.Georges Günü olarak kutlamaktadırlar.