Edremit'te hırsızlık şüphelileri ve havaya ateş açan zanlılara gözaltı

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde hırsızlık ve araçtan havaya ateş açılmasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Edremit'in Cennetayağı Mahallesi'nde dün gece zilleri çalıp kapıları zorlayan kişilerin olduğu ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. R.Ç ve P.B. isimli 2 kişi gözaltına alındı. R.Ç.'nin, evden hırsızlık suçundan 18 kaydının olduğu tespit edildi.
Bir başka olayda ise Darsofa Mahallesi 320 Sokak'ta bir aracı iterek götüren 4 şüpheli, polisleri görünce kaçmaya başladı. Şüphelilerden 3'ü yaya, 1 kişi ise bir kamyonete binerek kaçtı. Polisin takibi sonucunda Akçeşme mevkisinde durdurulan araçtaki E.D. ve F.K. gözaltına alındı.
Ülkü Yolu üzerinde bir araçtan silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis tarafından durdurulan 10 LA 729 plakalı araçta yapılan aramada 7.65 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir fişek bulundu. Araç sürücüsü A.G.İ. ile yanında bulunan H.A. gözaltına alındı.
Üç olayda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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