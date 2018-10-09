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Edremit'te ilaçlama uçağı düştü; pilot kurtuldu -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, zeytinlik araziyi ilaçlayan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle düştü.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, zeytinlik araziyi ilaçlayan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle düştü. Pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Edremit'in Dereli Mahallesi Kozyaatağı mevkiinde saat 09.40 sıralarında meydana geldi. Zeytin için ilaçlama yapan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle önce elektrik tellerine çarptı, ardından zeytinlik araziye düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevkedildi. Uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazada yaralanmazken, 112 ekiplerinin ilk kontrolünün ardından hastaneye götürüldü. Koçman'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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