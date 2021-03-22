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Edremit’te jandarmadan kedi kurtarma operasyonu

22.03.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evden kaçan kedi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Nergis Caddesi’nde Melek Ö.’ye ait kedi kimsenin oturmadığı bir dairenin balkonuna kaçtı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evden kaçan kedi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Nergis Caddesi’nde Melek Ö.’ye ait kedi kimsenin oturmadığı bir dairenin balkonuna kaçtı. Kedisini bir türlü kaçtığı yerden getirmeyi başaramayan kadın, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Kedi için jandarmadan da yardım istenirken, itfaiye aracı üzerinden uzatılan merdivenle balkondan alınan kedi sahibine teslim edildi.
Kedisine kavuşan Melek Ö., ekiplere teşekkür etti.

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