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Edremit’te kaçak tütün operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

Edremit’te kaçak tütün operasyonu

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.
​Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.A.'nın ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada, 16 kilo tütün, 8 bin boş makaron, 12 bin 680 dolu makaron, 1 sigara sarma makinesi, 4 bandrol ve 100 şeffaf sigara poşeti ele geçirildi.
A.İ. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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