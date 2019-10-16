Edremit’te kaçak tütün operasyonu

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

​Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.A.'nın ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada, 16 kilo tütün, 8 bin boş makaron, 12 bin 680 dolu makaron, 1 sigara sarma makinesi, 4 bandrol ve 100 şeffaf sigara poşeti ele geçirildi.

A.İ. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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