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Edremit’te kadın cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşiyle arasında yaşanan bıçaklı kavgada eşini öldüren ve kendisi de yaralanan katil zanlısı koca, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Edremit’te çıkan tartışmada eşi Işıl Çetkin Aydın’ı bıçaklayarak öldüren ve kendisi de yaralanan katil zanlısı koca H.A., hastaneden taburcu olduktan sonra emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen katil zanlısı H.A., basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşiyle arasında yaşanan bıçaklı kavgada eşini öldüren ve kendisi de yaralanan katil zanlısı koca, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Edremit’te çıkan tartışmada eşi Işıl Çetkin Aydın’ı bıçaklayarak öldüren ve kendisi de yaralanan katil zanlısı koca H.A., hastaneden taburcu olduktan sonra emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen katil zanlısı H.A., basın mensuplarının sorularını cevapladı. H.A. “Pişmanım. Başka bir erkeğe aynı cümleleri söylemiş olsaydı, benim yanımda başka bir erkek olsaydı gene öldürürdü” dedi.
Basın mensuplarının ’eşiniz size neler dedi’ sorusuna ise, “’100 bin lira vermeden senden ayrılmam. Seni aldatmadan ayrılmayacağım. Başka bir erkek. Sen erkek misin? Senin gibi erkek dünyada milyonlarca var’ dedi” cevabını verdi.
H.A.’nın savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

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