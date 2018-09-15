Çiçekli, turizm kenti olan ilçenin bu alanda ön plana çıkması için verdikleri sözleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

İlçeye bağlı Köşk Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kamp ve karavan merkezinin turizmin geliştirilmesi adına önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Vatandaşların Van Gölü'nden daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla sahil bandı, halk plajı gibi projeleri hayata geçiren Edremit Belediyesi, son olarak göl kıyısında 3,5 dönüm üzerine kurulan 50 karavan ve 100 çadırın bulunduğu Kamp ve Karavan Merkezi'ni vatandaşların hizmetine sundu.

"Burası 1990'lı yıllarda karavan turizminin uğrak noktasıydı. Ne yazık ki terörün azmasıyla karavancıların uğrak yerleri olmaktan çıktı. Burada gördüğünüz, uluslararası öneme sahip bir sulak alandır. Ben burayı gördüğümde aşık oldum. Burayı nasıl daha iyi tanıtıp turizme kazandırırız diye aklıma binicilik geldi. Bu vesileyle Binicilik Merkezi'ni hizmete kazandırdık. Kamp alanı için de yine aklıma bu alan geldi."

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon Başkanı İlhan Kubilay da Van'a geldiğinde kamp ve karavan alanı için Kaymakam Çiçekli ile görüşmesi olduğunu anlatarak, "Vanlı dostlarımı karavan almaya davet ediyorum. Bu vesileyle hem doğayı kurtarır hem de göl kenarındaki betonlaşmayı önlemiş olurlar. Karavan kültürü çok farklı bir yaşam tarzıdır. Umarım karavancılığı Van'a mal ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesini kesen Çiçekli ve beraberindekiler, vatandaşa ayran aşı ve balık ikramında bulundu.

Programa Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyon Başkanı Taner Belge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, Ankara, Bursa, Van Kamp ve Karavan Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

