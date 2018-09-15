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Edremit'te "Kamp ve Karavan Merkezi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü kıyısında 50 karavan ve 100 çadırın bulunduğu Kamp ve Karavan Merkezi'ni vatandaşların hizmetine sundu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü sahilinde oluşturduğu Kamp ve Karavan Merkezi'ni hizmete açtı.

Vatandaşların Van Gölü'nden daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla sahil bandı, halk plajı gibi projeleri hayata geçiren Edremit Belediyesi, son olarak göl kıyısında 3,5 dönüm üzerine kurulan 50 karavan ve 100 çadırın bulunduğu Kamp ve Karavan Merkezi'ni vatandaşların hizmetine sundu.

İlçeye bağlı Köşk Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kamp ve karavan merkezinin turizmin geliştirilmesi adına önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Turizm konusunda atılması gereken bütün adımları imkanları dahilinde attıklarını vurgulayan Çiçekli, sahil bandı, halk plajı, binicilik merkezi, Kız Kalesi restorasyonu, ekolojik park, tekne turları, festival gibi projelerle ilçenin turizmde daha fazla söz sahibi olmasına gayret ettiklerini anlattı.

Çiçekli, turizm kenti olan ilçenin bu alanda ön plana çıkması için verdikleri sözleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burası 1990'lı yıllarda karavan turizminin uğrak noktasıydı. Ne yazık ki terörün azmasıyla karavancıların uğrak yerleri olmaktan çıktı. Burada gördüğünüz, uluslararası öneme sahip bir sulak alandır. Ben burayı gördüğümde aşık oldum. Burayı nasıl daha iyi tanıtıp turizme kazandırırız diye aklıma binicilik geldi. Bu vesileyle Binicilik Merkezi'ni hizmete kazandırdık. Kamp alanı için de yine aklıma bu alan geldi."

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon Başkanı İlhan Kubilay da Van'a geldiğinde kamp ve karavan alanı için Kaymakam Çiçekli ile görüşmesi olduğunu anlatarak, "Vanlı dostlarımı karavan almaya davet ediyorum. Bu vesileyle hem doğayı kurtarır hem de göl kenarındaki betonlaşmayı önlemiş olurlar. Karavan kültürü çok farklı bir yaşam tarzıdır. Umarım karavancılığı Van'a mal ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesini kesen Çiçekli ve beraberindekiler, vatandaşa ayran aşı ve balık ikramında bulundu.

Programa Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyon Başkanı Taner Belge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, Ankara, Bursa, Van Kamp ve Karavan Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
"Kamp ve Karavan Merkezi" açılış Edremit Van

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