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Edremit’te, kargodan 3 ruhsatsız tabanca çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde bir adrese gelen kargodan seri numarası olmayan ruhsatsız 3 tabanca çıktı.

Edremit’te, kargodan 3 ruhsatsız tabanca çıktı

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde bir adrese gelen kargodan seri numarası olmayan ruhsatsız 3 tabanca çıktı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişiye kargoyla silah geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada polis, kargo firması civarında önlem aldı. 06 plakalı araçtaki iki kişinin kargoyu alması üzerine polis, harekete geçti. Polis, araçtaki M.P. ve B.L.'yi gözaltına aldı. Pakette yapılan kontrollerde, seri numarası olmayan 3 tabanca ele geçirildi. Kargonun adına geldiği B.P. de gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

FOTOĞRAFLI

Edremit’te, kargodan 3 ruhsatsız tabanca çıktı

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