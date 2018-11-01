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Edremit’te Kasım ayında deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:34 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit Körfezi'nde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girip, güneşlendi.

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit Körfezi'nde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girip, güneşlendi. Hafta başından itibaren hava sıcaklığının 24 ile 28 derece ölçüldüğü ilçede Kasım ayının ilk gününde deniz keyfi yaşandı.

Türkiye’nin birçok ilinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterirken, Edremit Körfezi'nde yazdan kalma günler yaşanıyor. Vatandaşlar, Kasım ayına rağmen güneşli havayı fırsat bilip, denize girdi. Vatandaşlar, Altınkum sahilinde denize girerek güneşlenmenin de keyfini çıkardı. Güneşlendikten sonra kendilerini mavi sulara atan vatandaşlar bol bol yüzdü. Güneşin keyfini çıkaran emekli Bahattin Çetin, “Valla şu an Kasım’ın 1'i ve hala denize girenler var. Ben giremiyorum, çünkü yüzme bilmiyorum. Sadece güneşten istifade etmeye çalışıyorum“dedi.

Kasım ayında olmalarına rağmen denizin harika olduğunu belirten Hamit Diler ise, "Böyle bir zamanda muhteşem bir hava ve çok güzel bir su var. Ağustos ayından güzel. Deniz, Ağustos ayında bile bu kadar sıcak olmuyor. Şu anda hem deniz, hem de hava açısından muhteşem bir ortam yaşıyoruz" diye konuştu.

Kasım ayında denizin keyfinin yaşayan Nail Dereli suyun güzel olduğunu söyledi. Süleyman Keleş ise, bu mevsimde güneşli havalarda her gün denize girdiklerini belirtti.

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