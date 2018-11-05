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Edremit'te kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 18:01 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir kamyonet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, kamyonet içinde sıkışan 3 yaralıyı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edremit'te kaza: 3 yaralı

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir kamyonet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, kamyonet içinde sıkışan 3 yaralıyı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Koca Seyit Havalimanı kavşağında meydana geldi. M.O. yönetimindeki 10 P 9671 plakalı kamyonet ile A.K. yönetimindeki 10 H 3491 plakalı otomobil ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Hatice O., Emine Ç. ve Meryem Ç. çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkıştı. Çevredekiler jandarma ve 112 Acil ekipleri ile itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Edremit'te kaza: 3 yaralı

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